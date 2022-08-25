Letonya'dan Rusya karşıtı adım: Cumhurbaşkanlığı web sitesinde Rusça seçeneğini kaldırdı
Letonya Cumhurbaşkanlığı web sitesi, Ukrayna'ya destek amacıyla Rusça yayın hizmetini durdurdu.
Letonya Cumhurbaşkanlığı medya merkezi başkanı Justine Deichmane, cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesindeki bilgilerin artık "yalnızca Letonca ve İngilizce" olarak sağlanacağını açıkladı.
Justine Deichmane, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla birlikte "kamu yönetiminde Rusça iletişimin çok hassas" hale gelmesi nedeniyle uluslararası kamuoyuna sadece İngilizce bilgi verme kararı alındığını söyledi.
Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin tutumuna muhalefet eden Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi çağrısında bulunmuştu.
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