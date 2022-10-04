Liberya'da uyuşturucu operasyonu: 100 milyon dolarlık kokain ele geçirildi

Liberya'da, 100 milyon dolarlık kokainin ele geçirildiği bildirildi.

AA
04 Ekim 2022 Salı, 09:05
Liberya'da uyuşturucu operasyonu: 100 milyon dolarlık kokain ele geçirildi
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Liberya Adalet Bakanı Musa Dean, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Liberya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı ile Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşleri Bürosu'nun iş birliğinde başkent Monrovia'ya bağlı Topoe köyünde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Dean, operasyonda 100 milyon dolarlık kokainin ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonda Gine-Bissaulu ve Lübnanlı şüphelilerin gözaltına alındığını aktaran Dean, olaya ilişkin soruşmanın sürdüğünü söyledi.


Liberya kokain

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