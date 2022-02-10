Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi

Libya Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybe'nin, aracına yönelik silahlı saldırıdan yara almadığı belirtildi.

AA
10 Şubat 2022 Perşembe, 08:26
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi
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Al-Jazeera'nın Twitter sayfasından Libyalı kaynaklara dayandırılan haberde, başkent Trablus'ta Dibeybe'nin aracının silahlı saldırıya uğradığı ancak Dibeybe'nin bundan yara almadığı ifade edildi.

Saldırganların kaçtığı ve kimliklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı belirtilirken, Libya Başsavcısının da olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.




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