Libya'dan Seyfülislam Kaddafi suikastına ilişkin ilk açıklama

Libya Başkanlık Konseyi, Seyfülislam Kaddafi’nin suikasta uğramasının ardından ilk resmî açıklamasını yaptı. Konsey Başkanı Muhammed el-Menfi, yaptığı açıklamada, eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’ye yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Başkanlık Konseyi, Çarşamba günü yayımladığı bildiride, tüm siyasi aktörlere resmî soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, soruşturmanın şeffaf biçimde yürütülmesi ve saldırıyı gerçekleştirenlerin cezasız kalmaması için sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı. Konsey, bu yaklaşımın hesap verebilirlik ilkesini güçlendireceğini belirtti.

ARTAN KAYGI VE HUZURSUZLUK...

Başkanlık Konseyi, Libya sokaklarında giderek artan kaygı ve huzursuzluğun farkında olduklarını ifade etti.

Açıklamada, soruşturmanın şeffaflığını artırmak ve sonuçların daha hızlı açıklanmasını sağlamak amacıyla, yasal çerçeve içinde teknik destek ve uzmanlıktan yararlanılabileceği belirtildi. Bu adımın, kamuoyunun güvenini pekiştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Konsey, siyasi, medya ve toplumsal aktörlere de çağrıda bulunarak, kamuoyundaki dilin kontrol altında tutulmasını ve kışkırtıcı söylemlerden kaçınılmasını istedi.

Açıklamada, suikastın ulusal uzlaşı sürecini sabote etmek amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

El-Menfi, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

Bu suikastın amacı, özgür ve adil seçimlerin yapılmasına yönelik çabaları baltalamaktır. Libya, şiddetle yönetilmez ve korku üzerine inşa edilmez. Hukuk dışı öldürmeler kabul edilemez.

NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, dört silahlı saldırgan, Seyfülislam Kaddafi’yi Salı akşamı Zintan kentindeki evinde öldürdü. Zintan, başkent Trablus’un güneybatısında bulunuyor.

Kaddafi’nin siyasi ofisi, saldırı sırasında Seyfülislam’ın oruçlu olduğunu ve evinin bahçesinde iftara hazırlandığını açıkladı.

Aynı açıklamada, saldırganların bahçe duvarından atlayarak eve girdikleri ve ateş açtıkları belirtildi.

Siyasi ofis, Seyfülislam Kaddafi’nin güvenliğe fazla önem vermediğini, genellikle tek araçla hareket ettiğini ve koruma ekibine güvendiğini bildirdi.

“Koruma ekibinin liderine güveniyorduk” ifadesi kullanıldı.

ADLİ TIP RAPORU

Libya Başsavcılığı, müfettişler ve adli tıp uzmanlarının ceset üzerinde inceleme yaptığını açıkladı.

Resmî rapora göre, Seyfülislam Kaddafi ateşli silah yaraları sonucu hayatını kaybetti. Savcılık, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve haklarında ceza davası açılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Yetkililer, suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, olayın Libya’daki siyasi dengeler ve seçim süreci üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.