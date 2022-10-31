Libya, ENI ve BP ile anlaştı: Doğal gaz rezervi 80 trilyon metreküpü aşıyor
Libya, Akdeniz’de doğal gaz sondaj çalışmaları için ENI ve BP ile anlaştı.
Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Ferhat Bin Kıdara, Akdeniz’de Libya'ya ait bir sahada doğal gaz sondaj çalışmaları yapılması konusunda İtalyan ENI ve İngiliz BP enerji şirketleri ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.
İtalyan enerji şirketi ENI’nin Libya'nın batısında doğal gaz sondaj ve üretim çalışmalarını geliştirmek için 8 milyar dolarlık yatırım yapacağını söyleyen Bin Kıdara, "Libya’nın doğal gaz rezervlerinin büyüklüğü üretim başladıktan sonra açıklanacak. Ancak Libya’nın kanıtlanmış doğal gaz rezervi 80 trilyon metreküpü aşıyor" dedi.
Bin Kıdara, bu yılın sonuna kadar petrolden 34 ila 37 milyar dolar gelir beklediklerini ve bu rakamın 2013’ten bu yana en yüksek seviye olduğunu söyledi.
"Günlük petrol üretiminin 2 milyon varile çıkarılması üzerinde çalışıyoruz. Hem bu miktarı korumak hem de altyapıyı yenileyerek modernize etmek için 4 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulunan Bin Kıdara, bu yatırımın bir kısmının doğrudan hükümet ve Merkez Bankası tarafından sağlanacağını, geri kalanının ise yabancı ortaklar aracılığıyla karşılanacağını aktardı.
Libya'nın petrol üretimi yaklaşık günlük 1 milyon 200 bin varil seviyesinde gerçekleşiyor.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- O özellikler iptal edildi!
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!
- Ünlü şarkıcının izdihamda öldüğü ortaya çıktı!
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...
- Anıtkabir’in yolunu unuttu