Libya'da çatışmalar devam ediyor: Ölü sayısı 23'e yükseldi
Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.
Libya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Trablus’ta dün sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan ve şiddetlenerek devam eden çatışmalarda ölü sayısı 23'e, yaralı sayısı 140'a yükseldi.
Bakanlıktan yapılan ayrı bir açıklamada ise "Trablus'ta Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve sağlık merkezlerinin sabahın ilk saatlerinden itibaren hedef alındığı ve bombalandığı" belirtildi.
Açıklamada, çatışmalarda Trablus'taki tüm hastanelerin hedef alınmasından endişe edildiği belirtilerek kentteki tüm sağlık kurumları, acil durum merkezleri ve ambulansların silahlı çatışma tehlikesinden korunması çağrısı yapıldı.
ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Trablus'ta sivillerin ölümüne neden olan şiddetli çatışmalardan derin endişe duyulduğu kaydedildi.
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti de yaptığı açıklamada, Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalara tepki göstermişti.
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