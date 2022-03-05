Libya'da yüzlerce kişi sokağa çıktı: Seçim istediler

05 Mart 2022 Cumartesi, 04:31

Tarihi Şehitler Meydanı’nda toplanan Libyalı vatandaşlar, "Seçimlere evet, uzatmaya hayır", "Seçimler her Libyalının meşru hakkı" ve "Temsilciler Meclisi düşmeli" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Cemal Naci Eşvaşi isimli Libya vatandaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hızlı bir şekilde yapılması için toplandıklarını belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'ye seslenen ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin yanında olduğunu ifade eden Eşvaşi, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi kendilerini kandıran Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi’ni protesto etmek için bugün sokağa çıktık. Onların meşruiyetleri artık düştü. Ulusal Birlik Hükümeti, Birleşmiş Milletler himayesinde kuruldu."

Ali el-Belazi isimli vatandaş ise Temsilciler Meclisi'nin yeni bir otorite kurma çalışmasını reddettiğini söyledi.

Belazi, "Seçimlerin yapılmasını talep ediyoruz. 2 milyon 800 binlik iradenin kendisini göstermesini istiyoruz. BM Genel Sekreterine sesleniyoruz. Libya halkı seçim istiyor. Uzatma veya geçiş dönemi değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülkenin iki önemli futbol kulübü El-Ehli ve El-İttihad'ın taraftarları da Şehitler Meydanı'nda toplanan vatandaşlara destek verdi.

DİBEYBE KARARDAN MEMNUN

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başta ABD olmak üzere 5 büyük ülkenin, Libya'daki durumla ilgili yaptıkları ortak açıklamanın, Birleşmiş Milletlerin (BM) tutumu ve kendisinin başlattığı "haziranda seçime gitme" planıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Dibeybe, Twitter hesabından, dün ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Libyalı taraflara "şiddetten ve istikrarı baltalayan eylemlerden uzak durma" çağrısı yaptığı ortak yazılı açıklamayı değerlendirdi.

Başbakan Dibeybe, açıklamasında, "Beş ülkenin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın, Libya'da seçimlere gidilmesini önceleyen çağrısıyla paralellik arz eden açıklamasını takip ettik." ifadesini kullandı.

Dibeybe, söz konusu açıklamanın, başkanlığını yaptığı hükümetin, haziranda seçimlere gitme planına da uygun düştüğünü kaydetti.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Libyalı taraflara "şiddetten ve istikrarı baltalayan eylemlerden uzak durma, ülkeyi en kısa sürede seçimlere taşıyacak ve üzerinde uzlaşma sağlanmış bir anayasal zemin oluşturma" çağrısı yapmıştı.

BM Libya Özel Danışmanı Williams da dün ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'ne altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Dibeybe de 21 Şubat'ta "Emanetin halka teslimi" isimli bir plan kapsamında parlamento seçimlerinin haziran ayında yapılacağını duyurmuştu.

KONSEY DE MUTLU

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zeminin oluşturulması için komite kurulması çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Williams'ın çağrısının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, BM misyonunun rolünün, komitenin çalışmalarına müdahale etmeden yalnızca gözetimini yapmak olacağı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

BM Libya Özel Danışmanı Williams, dün ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'ne altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa’yı başbakan seçti. 1 Mart’ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.