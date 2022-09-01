Libyalı ve ABD'li yetkililerden 'diyalog' çağrısı

01 Eylül 2022 Perşembe, 09:30

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile ülkeyi seçime götürecek bir diyaloğun zorunluluğu konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre, Leaf ile Menfi videokonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Trablus'ta 27 Ağustos'ta yaşanan şiddet olaylarının kınandığı görüşmede, "ülkenin daha fazla şiddete sürüklenmesini ve istikrarsızlaşmasını engellemek için seçimlerin anayasal zemininin belirlenmesi için barışçıl bir diyaloğun gerekliliği" vurgulandı.

Leaf, görüşmede, Trablus'ta yaşanan son çatışmaların, ABD'nin, ülkede elçilik faaliyetlerine yeniden başlanması için yürüttüğü çalışmaları sekteye uğrattığını kaydederek, "Durum ne kadar çabuk istikrara kavuşursa elçiliğimiz de o kadar kısa sürede faaliyete geçer" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan yazılı açıklamada da Trablus'taki "kırılgan sükuneti" bozacak eylem ya da açıklamalardan kaçınmanın önemine işaret edildi.

Mevcut siyasi tıkanıklığın ancak seçimlerle çözülebileceği vurgulanan açıklamada, tüm taraflara, şiddeti engellemek için gerekli tedbirleri alma ve siviller ile sivil kurumları koruma yükümlülüğünü yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirilmişti.