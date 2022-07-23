Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çatışma yaşandı: 16 ölü, 52 yaralı
Libya’nın başkenti Trablus’ta, iki silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 16'ya, yaralananların sayısının ise 52'ye yükseldiği bildirildi.
Libya Sağlık Bakanlığı'na göre, Trablus’un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde geçen Perşembe gecesi ile dün sabah iki grup arasında çatışmalar yaşandı.
Ayrıca çatışmalar sırasında 2020 yılından bu yana ilk kez Trablus’un Ayn Zara bölgesine roket düştü. Olaylarda 3’ü sivil 16 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi ise yaralandı.
Yerel kaynaklar ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.
Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti’ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı kaynakları dün, perşembe gününden itibaren yaşanan çatışmalar ile Ayn Zara bölgesine düşen roket nedeniyle 3'ü sivil 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtmişti.
TRABLUS'TAKİ HAVALİMANI UÇUŞLARA AÇILDI
Çatışmalar nedeniyle geçen Perşembe gecesi kapatılan Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara açıldı.
Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.
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