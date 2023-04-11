Lider tahtı bıraktı: 10 yıl sonra yeni Dünya Satranç Şampiyonu için müsabakalar başladı

Satranç dünyasının efsaneleri arasında giren Magnus Carlsen'in Dünya Satranç Şampiyonluğundan çekilmesinin ardından yeni şampiyonu belirlemek için 9 Nisan'da başlayan müsabakalar 30 Nisan'a kadar devam edecek. Müsabakalar dünya ikincisi Ian Nepomniachtchi ile dünya üçüncüsü Din Liren arasında oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:24
Lider tahtı bıraktı: 10 yıl sonra yeni Dünya Satranç Şampiyonu için müsabakalar başladı
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Satranç efsane Magnus Carlsen, bir daha tekrar dünya şampiyonu ünvan maçına çıkmayacağını Temmuz 2022'de duyurduktan sonra herkesin aklında 'Yeni şampiyon kim olacak?' sorusu var. 

Dünya ikincisi Ian Nepomniachtchi ile dünya üçüncüsü Ding Liren arasında 9 Nisan'da başlayan ünvan müsabakası 30 Nisan'da sona erecek. Toplam 14 oyun sürecek olan müsabaka, 2022 Temmuz ayından beri bekleniyordu. 

Müsabakaların sonunda kazanan 'Dünya Şampiyonu' tacını ve 2 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak. 

Eski şampiyon Carlsen geçen hafta oynanan Champions Chess Tour Chessable Masters 2023 Kaybedenler Finali'nde kullandığı bilgisayardaki farenin hatası yüzünden Hikaru Nakamura'ya yenilmişti.


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