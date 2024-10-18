Liman işçileri İsrail'e giden mühimmat dolu konteynerin yüklenmesine izin vermedi
Pire limanına demirli bir yük gemisinin, liman işçilerinin direnişi sonrası, İsrail'e sevk edilecek mühimmat dolu konteynerleri alamadan limandan ayrıldığı duyuruldu.
Yunanistan liman işçileri sendikası ENEDEP, Pire'de gerçekleşen olayda, "Liman işçilerinin, İsrail’in Hayfa Limanı'na gönderilecek mühimmat yüklü konteynerlerin 'Marla BULL' adlı gemiye yüklenmesine engel olduğunu" kaydetti.
Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) yakın imerodromos.gr adlı haber sitesi olayı, "İşçi sınıfı gücünü gösterdi ve tarihin doğru tarafında yer aldı" sözleriyle duyurdu.
Haberde, "İşçi sınıfının Filistin halkının yanında olduğu, halkların katili İsrail, Avrupa-Atlantik güçleri ve burjuvazinin 'stratejik müttefiki' olmadığı" vurgulandı.
"KATİL'İ TANIYORUZ..."
ENEDEP sendikasının bölgede yaptığı yazılamalarda, "Filistin'e Özgürlük! katil NATO ve katili tanıyoruz" ifadelerinin olduğu görüldü.
Öte yandan, konteynere yüklenecek mühimmatın Yunanistan’a, Kuzey Makedonya'dan getirildiği öne sürüldü.
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