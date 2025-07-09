Linda Yaccarino kimdir? X'in CEO'su Linda Yaccarino neden istifa etti?

Linda Yaccarino'nun yaşamı merak ediliyor. 2023 yılında X Corp.'un CEO'su olarak Elon Musk'ın yerini alan Yaccarino'nun neden istifa ettiği araştırılıyor. Peki, Linda Yaccarino kimdir? Linda Yaccarino neden istifa etti? İşte ayrıntılar...

LINDA YACCARINO KİMDİR?

Linda Yaccarino 27 Kasım 1963 tarihinde doğdu. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nin Donald P. Bellisario İletişim Koleji'nden 1985 yılında telekomünikasyon alanında lisans derecesi ile mezun oldu.

Yaccarino , Turner Entertainment'ta 20 yıla yakın bir süre çalıştı ve yeni reklam ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olduğu reklam satışlarından sorumlu başkan yardımcısı ve operasyon müdürü oldu.

2018'de Başkan Donald Trump, onu Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne atadı. Yaccarino, Ocak 2021'de 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek bir dönem için Reklam Konseyi'nin yönetim kurulu başkanı oldu.

Yaccarino, 12 Mayıs 2023'te NBCUniversal'dan istifa etti ve aynı gün Elon Musk, Yaccarino'nun X Corp. ve Twitter'ın yeni CEO'su olacağını duyurdu.

LINDA YACCARINO'NUN ÖZEL YAŞAMI

Yaccarino ve eşi Claude Madrazo'nun iki çocuğu var Sea Cliff, New York'ta yaşıyorlar.

LINDA YACCARINO NEDEN İSTİFA ETTİ?

5 Haziran 2023'te, Twitter'ın da bir parçası olduğu X Corp.'un CEO'su olarak Elon Musk'ın yerini aldı, Temmuz 2025'te istifa etti.