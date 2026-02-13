LinkedIn’de paylaşılan fotoğraf kriz yarattı: İsrailli casusluk şirketinin 'takip yazılımı' gündemde

X (eski adıyla Twitter) platformu, LinkedIn’de yayımlanan bir fotoğrafla çalkalandı. Fotoğrafı paylaşan kişi, İsrailli özel istihbarat şirketi Paragon'da 'hukuk danışmanı' olarak görev yapan bir çalışan.

Söz konusu karede, çalışan ile bir meslektaşının arkasında bir kontrol paneli ekranı görülüyor. Bu panelde:

' Valentina' adlı Çekya bağlantılı bir numara,

adlı bağlantılı bir numara, 10 Şubat 2026 tarihli kayıtlar,

tarihli kayıtlar, Şifreli uygulamalara yönelik aktif dinleme faaliyetleri,

WhatsApp gibi platformların 'tek tıklama gerektirmeyen' (zero-click) açıklar üzerinden izlenmesi

gibi dikkat çekici bilgiler yer aldı.

Bu detaylar, Cyberwebspider sitesine dayandırılarak paylaşıldı.

YAYILMASI ENGELLENEMEDİ

Fotoğraf kısa sürede silinse de internette hızla yayıldı. Siber güvenlik araştırmacısı Jor van Bergen’e göre, görüntü çoktan kopyalanarak farklı platformlara taşındı.

Van Bergen’in analizine göre panel:

Uygulamaları,

Hesapları,

Bağlantı durumlarını,

İletişim trafiğini

takip edebilecek kapasiteye sahip. Bu durum, şirketin operasyonel güvenliği açısından ciddi bir zafiyet olarak değerlendiriliyor.

Kanada merkezli Citizen Lab’in önde gelen araştırmacılarından John Scott-Railton, yaşananları şöyle değerlendirdi:

Bu olay, operasyonel güvenlik açısından tam anlamıyla felakettir.

Scott-Railton’a göre, gizliliğin hayati olduğu casus yazılım sektöründe böyle bir sızıntı, hem müşteriler hem de hedef alınan kişiler açısından büyük risk yaratıyor.

TARTIŞMALI YAZILIM

Paragon’un krizi kontrol altına alma çabalarına rağmen, olay gelişmiş izleme yazılımlarının etik boyutuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Özellikle şirketin 'Graphite' adlı izleme aracının kullanımı, uzun süredir insan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.

Paragon, 2025’in başlarında da 'zero-click' açıklarını kullanarak gazetecileri ve aktivistleri hedef aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Bazı raporlara göre şirketin müşterileri arasında Avustralya, Kanada, Güney Kıbrıs, Danimarka, İsrail, Singapur ve ABD hükümetleri yer alıyor.

ABD hükümeti de Ocak 2025’te, Paragon’un 'Graphite' yazılımını Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (Immigration and Customs Enforcement – ICE) operasyonlarında kullandığını resmen kabul etmişti.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlara göre bu sızıntı,

Gizli operasyonların ifşa edilmesi,

Hedef kişilerin risk altına girmesi,

Uluslararası hukuk ihlalleri iddialarının güçlenmesi

gibi sonuçlara yol açabilir.

Olayın, casus yazılım sektörüne yönelik küresel denetim ve düzenleme çağrılarını daha da artırması bekleniyor.