Litvanya Başbakanı Simonyte tarih verdi: Yeni NATO Genel Sekreteri açıklanacak
Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, yeni NATO Genel Sekreteri'nin Temmuz 2023'te açıklanacağını duyurdu.
Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, gündeme ilişkin konuştu.
Ingrida Simonyte, yeni NATO Genel Sekreteri'nin Temmuz 2023'te Vilnius'ta düzenlenmesi planlanan NATO Liderler Zirvesi esnasında açıklanacağını söyledi.
Simonyte "Aslında bunun başka bir yolu yok. Prosedüre göre olacak, takvim öyle gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Mevcut Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görevinin sona ereceğini anımsatan Simonyte, "Bir sonraki liderin seçilmesi gerekecek. Bunun belirli adaylar hakkındaki söylentilerle hiçbir ilgisi yoktur... Nihai kararlar bazen kimsenin tahmin edemediği kararlardır" dedi.
Daha önce Financial Times'ta yer alan habere göre NATO büyükelçilerinin Şubat 2023'te Stoltenberg'in yerini alacak olan bir sonraki NATO Genel Sekreteri görevi için adayları tartışmaya başlayabileceklerini bildirdi.
Haberde, yeni Genel Sekreter adayı için Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İtalya Başbakanı Mario Draghi üzerinde görüşüldüğü ileri sürüldü.
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