Litvanya Başbakanı yolsuzluk soruşturmaları ve protestolar sonucu istifa etti

Litvanya Başbakanı ve Litvanya Sosyal Demokrat Partisinin lideri Gintautas Paluckas, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından gerçekleşen protestolar ve istifa çağrıları üzerine istifa etti.

Son haftalarda başkent Vilnius başta olmak üzere ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlenmişti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, perşembe günü Paluckas ile görüştüğünü ve başbakanlık görevinden çekileceğini söylediğini açıkladı.

Yolsuzluk soruşturması, geçen yıl başbakan olarak göreve başlayan Paluckas’ın kontrol ettiği şirketler tarafından işlendiği iddia edilen bazı mali usulsüzlükleri kapsıyor. Paluckas ise herhangi bir suç işlemediğini iddia ediyor.

Paluckas, başkentin belediye idaresi müdürü olarak görev yaparken Vilnius'un fare imha hizmetleri için ihale sürecini yanlış yönetmekten suçlu bulunmuştu. Mahkeme 2012 yılında Paluckas'ın ihalede en yüksek fiyatı veren şirkete yasa dışı bir şekilde ayrıcalıklar tanıyarak resmi pozisyonunu kötüye kullandığına hükmetti. Ayrıca iki yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası bir yıl süreyle ertelendi ve hapishaneye girmedi.

Litvanya hükümetinin geri kalan üyelerinin de görevlerinden ayrılacağı öngörülüyor. Yeni kabinenin kurulması için kısa süre içinde yeni koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

İstifanın, büyük ölçüde Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen Litvanya dış politikasını etkilemeyeceği belirtiliyor.