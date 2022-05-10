Litvanya Parlamentosu Ukrayna işgalini 'soykırım' olarak tanıdı

10 Mayıs 2022 Salı, 12:59

Litvanya Parlamentosu, oy birliğiyle Rusya'nın Ukrayna işgalini soykırım olarak tanımaya karar verirken Rusya'yı terör devleti olarak nitelendirdi. Kararın içeriğinde Rusya'nın silahlı kuvvetleri ve paralı askerlerinin Ukrayna topraklarında, özellikle Bucha, Irpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel'de toplu savaş suçları işlediği öne sürüldü.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun aktardığına göre, kabul edilen kararda, Rusya'nın amacının Ukrayna milletini tamamen veya kısmen yok etmek olduğu dile getirildi. Kararda, işgal 'soykırım' olarak tarif edildi.

Kararda ayrıca, "Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik olarak sivil hedefleri hedef alan Rusya Federasyonu, terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir" ifadelerine yer verildi.

Parlamento, tüm faillerin sorumlu tutulması gerektiğini ve uluslararası toplumun Rusya'nın suçlarını soruşturmak ve değerlendirmek için "Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi" kurması gerektiğini vurguladı.