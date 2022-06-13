Litvanya: Ukrayna, Avrupa'nın güvenliği için turnusol kağıdıdır

13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:18

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Foreign Policy'e gündeme Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gabrielius Landsbergis, Ukraynalıların fabrikaların çalışmadığından dolayı mühimmat üretemediklerini belirterek, silahlarının tükendiğini ve Batı ülkelerinin gönderdiği silahlara bağımlı olduğunu ifade etti.

Landsbergis, savaşın sonunda "Rusya'nın stratejik bir yenilgiyle karşı karşıya" kalacağını öne sürerek, Ukrayna'nın zafere ulaşması için "çok fazla siyasi ve diplomatik çaba" gerektiğini söyledi.

'SAHADAKİ BAZI BİLGİLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR'

Gabrielius Landsbergis, taktiksel düzeyde mevcut durumun Rusya lehine ilerlediğini belirterek, "Savaş henüz kazanılmış olmaktan çok uzak. En azından gördüğümüz bazı bilgiler oldukça hayal kırıklığı yaratıyor. Ruslar hala ilerliyor veya Ukraynalılar temas hattını sağlam tutamıyor. Dolayısıyla Rusya'nın yenilgiye uğramama ihtimali hala oldukça yüksek" dedi.

Landsbergis, "Rusya, yaptırımlarla ve çok büyük kayıplarla açıkça yaralanıyor. Fakat bunu eğer uzun vadede aşabilirlerse, o zaman yine jeopolitik olarak çok tehlikeli bir aşamadayız demektir" diye konuştu.

'UKRAYNA, AVRUPA'NIN TURNUSOL KAĞIDIDIR'

Gabrielius Landsbergis, Ukrayna'nın kısa vadede NATO'nun bir parçası olmayacağını, ancak savaştan sonra yeni Avrupa güvenlik sisteminin bir parçası olacağına işaret ederek, "Ukrayna bir turnusol kağıdıdır. Rusya'nın savaşı kaybetmemesi durumunda bu herkes için endişe verici bir senaryo olacak" dedi.

Landsbergis, "Ukrayna gibi bir ülkenin topraklarını kaybetmesine izin verirsek -ki sistemi bu toprak bütünlüğü ilkesi üzerine kurduk- o zaman herkes tehlikede ve hiçbir ülke tamamen güvende olmayacak" diye konuştu.

Landsbergis ayrıca, Rusya'nın "çok tehlikeli bir komşu" olduğunu ve bu yüzden Moskova'dan gelen "her şeyi çok ciddiye aldıklarını" sözlerine ekledi.