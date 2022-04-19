Litvanya, 'V' ve 'Z' harflerinin kamusal alanda kullanılmasını yasaklama kararı aldı

Litvanya'da, siyah ve turuncu şeritlerden oluşan Saint George kurdelesi ile Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rus ordusunun sembolü kabul edilen "V" ve "Z" harfinin kamusal alandaki kullanımının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

AA
19 Nisan 2022 Salı, 16:50
Litvanya, 'V' ve 'Z' harflerinin kamusal alanda kullanılmasını yasaklama kararı aldı
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Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun haberinde, Litvanya Parlamentosunun, savaş yanlısı sembollerin kamusal alanda kullanılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul ettiği belirtildi.

Söz konusu sembollerin, Saint George kurdelesi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgalin sembolü haline gelen "V" ve "Z" harfleri olduğu bildirildi.

Yasağa uymayan kişilerin 700 avroya, kurumların ise 1200 avroya kadar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Yasa tasarısının henüz Devlet Başkanı Gitanas Nauseda tarafından imzalanmadığı ifade edildi.


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