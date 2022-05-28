Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar almak için bağış kampanyası: 3 günde 3 milyon Euro toplandı
Litvanya'da, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA almak için bağış kampanyası düzenlendi.
Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 3 milyon Euro toplandı.
Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Belickaite, "Bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı aklımızdan geçirmiyorduk. Ama şimdi bu normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi bir yer olması için bunu yapmalıyız" dedi.
Belickaite, Rusya'nın eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Litvanya'ya saldırmasından da korktuğunu söyledi.
'BENZERSİZ BİR KAMPANYA'
Ukrayna'nın Litvanya büyükelçisi Beshta Petro, "İlk kez siviller Bayraktar gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya" dedi.
Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alım sürecini Litvanya Savunma Bakanlığı yürütüyor ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının gelecek hafta imzalanması bekleniyor.
Ukrayna son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 SİHA satın almıştı. Son olarak 27 Ocak'ta 16 tane daha sipariş vermiş, bu siparişler Mart ayı başında Ukrayna'ya teslim edilmişti. Bayraktar TB2'nin fiyatı yaklaşık 5 milyon Euro.
Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin şu ana kadar Ukrayna'ya destek için gönderdiği silahların çoğu eski Sovyet yapımı silahlar.
Video Haberler
- Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı!
- 'Ürün desteğinden memnun değiliz, rakam hiç değişmedi'
- Bakkaldan hırsızlık görüntüleri kamerada
- 'Gelip görsünler...'
- Sıcak hava asfaltı eritti
- Erdoğan Azerbaycan'a gitti
- Eşi tarafından öldürülen Rojda toprağa verildi
- 'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı sürüyor
- Yerel hayvan koruma görevlileri yetiştiriliyor
- Duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Gökçek'e kötü haber
- Zamlı alkol fiyatları yayımlandı
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Erdoğan'a kötü haber