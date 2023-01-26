Litvanya'dan Almanya'ya teşekkür mesajı: Tanke schön

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:11

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:11

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanca "Çok teşekkürler" anlamına gelen "Danke schön" cümlesine göndermede bulundu.

Ukrayna bayrağı taşıyan bir tank resmini paylaşan Landsbergis, söz konusu resimde "Tanke schön" ifadesine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Hebestreit, Ukraynalı askerlerin Leopard 2 tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı şekilde başlayacağını ifade etmişti.