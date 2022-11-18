Litvanya'dan Batı'ya çağrı: Ukrayna'ya silah göndermekten korkmayın
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, ülkelerin, Ukrayna'ya çeşitli silah tedarik etmelerinden korkmamaları gerektiğini söyledi.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gabrielius Landsbergis, ortakların Ukrayna'ya belirli türde silahlar sağlamaktan korkmaması gerektiğini söyledi.
Landsbergis, "Ukrayna'ya biz de dahil olmak üzere elimizdeki tüm silahları vermeliyiz. Belirli türde silahları tedarik etmemek için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'ya modern silahlar gönderilmesi gerektiğini savunan Landsbergis, "Mantıklı düşünmemiz gerekiyor: Almanlar, Baltık bölgesi ya da Ukraynalılar olarak savaşın daha çabuk bitmesini istiyorsak, Ukrayna'ya modern silahlar sağlamalıyız" diye konuştu.
Landsbergis, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarikinin arttırılması konusunda Litvanya'nın müttefikleri arasında "yakın gelecekte" bir uzlaşma bulunacağına inandığını aktardı.
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