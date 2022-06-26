Litvanya'dan Rusya çıkışı: Taviz verilmeyecek

26 Haziran 2022 Pazar, 10:53

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Kaliningrad'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gitanas Nauseda, Rusya'ya herhangi bir taviz verilmeyeceğini ve AB yaptırımları çerçevesinde hareket edeceklerini ifade etti.

Nauseda, "Litvanya'nın AB yaptırımlarını uygulaması gerektiği ve uygulayacağı çok açık. Litvanya, kendi toprakları üzerinden taşınan mallar üzerinde kontrolü sağlamalı ve sürdürecek ve Rusya'ya tavizler söz konusu olmadığı gibi, herhangi bir 'koridor' söz konusu değil" dedi.

Nauseda ayrca, hükümete çağrıda bulunarak, "Hükümet, uygulanan yaptırımların Litvanya'nın çıkarlarına veya uluslararası anlaşmalara zarar vermemesi için Avrupa Komisyonu ile derhal istişarelere başlamalıdır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Litvanya, AB yaptırım listesinde yer alan bazı ürünlerin kendi topraklarından geçerek Kaliningrad'a ulaşmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Kremlin, bu kararı ekonomik bir abluka olarak nitelendirirken, Litvanya ve AB kısıtlamaların yalnızca Rusya'ya karşı yürürlükte olan yaptırım rejimini uygulamaya yönelik olduğunu açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ise Litvanya'nın Kaliningrad kararının "düşmanca" olduğunu belirterek, "Litvanya'nın kararına yakında yanıt verilecek. Yanıtımız, Litvanya halkı için ciddi ve hissedilir olacaktır" değerlendirmesini yapmıştı.