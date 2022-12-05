Liz Truss siyasete geri dönüyor: Milletvekili olarak devam edecek

05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:09

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, Başbakanlıktan istifa etmesinin ardından aylar sonra yeniden milletvekili olarak siyasete devam edeceği belirtildi.

Liz Truss'ın bir sözcüsü, Truss'ın bir sonraki genel seçimlerde Güney Batı Norfolk'taki koltuğunu korumak için mücadele edeceği bildirildi.

The Sun'ın aktardığına göre sözcü, "Liz'in bir sonraki genel seçimlerde yeniden aday olacağını teyit etmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Truss, Başbakanlık koltuğunda altı hafta kalarak İngiltere tarihinin en kısa süre görev yapan Başbakanı oldu.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş; ancak, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.