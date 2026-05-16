Londra’da sokaklar karıştı: On binlerce kişi yürüdü

16.05.2026 17:02:00
Dış Haberler Servisi
İngiltere’nin başkenti Londra’da on binlerce kişi iki ayrı protesto için sokaklara çıktı. Göç karşıtı yürüyüşler ile Filistin’e destek gösterilerinin aynı gün düzenlenmesi nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da on binlerce kişi iki ayrı gösteri için sokaklara çıktı.

Kent merkezinde düzenlenen protestolardan biri yüksek göç oranlarına karşı yapılırken, diğerinde Filistin’e destek gösterileri düzenlendi.

İngiliz polisi, son yılların “en büyük kamu düzeni operasyonlarından biri” olarak tanımladığı gün kapsamında yaklaşık 4 bin polisi görevlendirdi.

Polis, yürüyüşlerin başlamasının ardından öğle saatlerine kadar farklı suçlamalarla 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, protestolara toplam katılımın 80 bini aşabileceğini öngördü.

STARMER’DAN “NEFRET VE BÖLÜNME” TEPKİSİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, göç karşıtı “Unite the Kingdom” yürüyüşünün organizatörlerini “nefret ve bölünme yaymakla” suçladı.

Gösteri, aşırı sağcı ve İslam karşıtı aktivist Tommy Robinson olarak bilinen Stephen Yaxley-Lennon tarafından organize edildi.

İngiliz hükümeti, protestoya katılmak isteyen “yabancı aşırı sağcı kışkırtıcılar” olarak tanımladığı 11 kişinin ülkeye girişini engelledi.

GÖSTERİLERDE İNGİLİZ VE FİLİSTİN BAYRAKLARI

Tommy Robinson destekçileri ağırlıklı olarak İngiliz ve Birleşik Krallık bayrakları taşırken, Filistin yanlısı göstericiler ise Nakba Günü kapsamında yürüyüş düzenledi.

“Nakba”, İsrail’in kuruluşunun ardından 1948 savaşında Filistinlilerin yaşadığı toprak kaybını ifade ediyor.

Filistin destekçisi yürüyüşlerde ağırlıklı olarak Filistin bayrakları taşındı.

POLİS YÜKSEK ALARMDA

İngiliz polisi, son dönemde Yahudi hedeflere yönelik kundaklama saldırıları ve bıçaklı saldırılar nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.

Yetkililer, bazı sloganların “ırkçı nefret” ve “antisemitizm” kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek müdahalede bulunabileceklerini açıkladı.

Gösteriler sırasında bazı grupların “IDF’ye ölüm” sloganı attığı bildirildi.

