Londra sokaklarında sürücüsüz dönem: Robotaksiler için tarih verildi

Sürücüsüz araç teknolojileri alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Waymo, Londra’da robotaksi hizmeti başlatmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket, gerekli izinlerin alınması halinde hizmetin bu yılın eylül ayında devreye girebileceğini duyurdu.

İngiltere hükümeti, sürücüsüz taksilerin şehir içinde faaliyet göstermesine olanak tanıyacak düzenlemelerin 2026’nın ikinci yarısında hayata geçirilmesini planlıyor. Ancak kesin bir takvim henüz açıklanmış değil. BBC’nin aktardığına göre Waymo, bu sürece paralel olarak nisan ayında pilot bir uygulamaya başlayacak.

Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Lilian Greenwood, Waymo ve benzeri şirketlerin pilot programlar aracılığıyla desteklendiğini belirterek, “Yenilikçi düzenlemelerle sürücüsüz araçları Britanya yollarında gerçeğe dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren Waymo, Londra Ulaşım Müzesi’nde Birleşik Krallık’a getirdiği araç filosunu tanıttı. Halihazırda Londra sokaklarında test sürüşleri yapan araçlarda, yol haritalamasını gerçekleştiren bir güvenlik sürücüsü bulunuyor. Ancak ücretli yolcu taşımacılığı başladığında direksiyon başında insan bulunmayacak.

Etkinliğe katılan Greenwood, sürücüsüz araçların trafik güvenliğini artırabileceğini savundu. Greenwood, “Bu araçlar yorulmaz, dikkatleri dağılmaz ve alkollü araç kullanmaz” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, siber saldırılara karşı koruma da dahil olmak üzere sıkı güvenlik standartlarının sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

ROBOTAKSİLER NASIL ÇALIŞACAK?

Kuralların izin vermesi halinde yolcular, Waymo robotaksilerini bir mobil uygulama üzerinden çağırabilecek. İlk aşamada havalimanı transferleri hizmet kapsamı dışında tutulacak.

Waymo araçları; lidar, kamera sistemleri, radar ve mikrofonlardan oluşan dört sensörlü bir yapı kullanıyor.

Şirket, bu teknolojinin yaklaşık üç futbol sahası mesafesine kadar nesneleri algılayabildiğini ve araçların 360 derece çevresel farkındalıkla, yağmur ve sis gibi olumsuz hava koşullarında da güvenle hareket edebildiğini belirtiyor. Tüm veriler, bagaj bölümündeki yüksek kapasiteli bir bilgisayar tarafından anlık olarak işleniyor.

Waymo yetkilileri, fiyatların “rekabetçi ancak premium” seviyede olacağını, yoğun talep dönemlerinde ise artış gösterebileceğini açıkladı. Uber ve Lyft’in de, kuralların değişmesiyle birlikte Birleşik Krallık’ta robotaksi hizmeti sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Waymo araçları Jaguar markasını kullanırken, Uber ve Lyft Çinli Baidu ile iş birliği yapıyor.

Waymo, araçlarının bugüne kadar büyük bölümü ABD’de olmak üzere toplam 173 milyon mili tamamen otonom şekilde kat ettiğini açıkladı. Şirketin San Francisco’da bin, Los Angeles’ta ise 700 robotaksiden oluşan bir filosu bulunuyor.

Bununla birlikte, San Francisco’da yaşanan büyük bir elektrik kesintisi sırasında Waymo araçlarının trafikte durması ve yolcuların araçlarda mahsur kalması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Şirket, olay sonrası hizmetlerini geçici olarak durdurmuş, ardından yeniden başlatmıştı.

İngiltere hükümeti, otonom araç sektörünün 2035’e kadar ülke ekonomisine 42 milyar sterlin katkı sağlayabileceğini ve yaklaşık 40 bin yeni istihdam yaratabileceğini öngörüyor. Waymo, Londra’nın yanı sıra Washington’da da 2026 yılında hizmet vermeyi planlıyor.