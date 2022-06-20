Londra'da ilginç olay! Havalimanında arızadan dolayı bavullardan halı oluştu

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:28

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda gerçekleşen teknik bir arızadan dolayı bavulların taşınmasında aksama yaşanıyor.

17 Haziran Cuma tarihinden beri devam eden teknik arızadan dolayı bavullar ortada kaldı. Ortaya çıkan bir videoda havalimanındaki zemin bagajlardan dolayı neredeyse görünmüyor. Videodaki görüntülere 'bagajlardan halı oluştu' yorumu yapıldı

Heathrow Havalimanı'ndaki son haftalarda onlarca uçuş iptal edildi. Yolcuların mahsur kaldığı ve "eve gönderilmek için altı saate kadar beklediği" bildirildi. Havalimanında bekleyen yolcular, hafta sonu boyunca bagajlardan oluşan halılarla baş başa kaldı.

Aktarılana göre, bagaj kemerleri çalışmadı ve bu nedenle havalimanı personeli tüm valizleri bir araya getirmek zorunda kaldı.

TikTok'ta paylaşılan söz konusu video 19 bin 700 beğeni aldı. Videoda, bavullar kapalı bir terminale "halı" gibi serilirken personel sorunu çözmeye çalışıyordu. Videonun başlığında da "devasa bir bagaj halısı" yazılı.