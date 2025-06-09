Los Angeles protestolarında gazetecilere sert müdahale: Muhabir ve fotoğrafçı yaralandı

Avustralya merkezli 9 News kanalının ABD muhabiri Lauren Tomasi, Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi önünde protestoları takip ederken, polis tarafından atılan plastik mermiyle bacağından vuruldu. O anlar canlı yayına yansıdı.

Tomasi, yayın sırasında “Saatlerdir süren bekleyişin ardından durum aniden kontrolden çıktı. LAPD atlı birliklerle müdahale ediyor, protestoculara plastik mermi sıkıyor” dediği sırada acı içinde bağırarak yayını kesmek zorunda kaldı.

Bir protestocu, olaya tepki göstererek “Muhabiri vurdunuz!” diye bağırdı.

Tomasi olayın ardından "İyiyim" açıklamasında bulundu.

9 News ise yaptığı açıklamada, “Lauren ve kameramanı güvende. Görevlerini sürdürecekler” ifadelerini kullandı. Kanal, yaşananları “gazeteciliğin ön saflarında çalışmanın taşıdığı risklerin çarpıcı bir hatırlatıcısı” olarak nitelendirdi.

İNGİLİZ FOTOĞRAFÇI HASTANEYE KALDIRILDI

Los Angeles County’ye bağlı Paramount kentinde bir diğer gazeteci, İngiliz fotoğrafçı Nick Stern de protestoları takip ederken polis tarafından atılan 14 mm’lik sünger mermiyle bacağından ağır şekilde yaralandı.

Merminin uyluğuna isabet etmesi sonucu kan kaybeden Stern, çevredeki göstericiler tarafından taşınarak Long Beach Memorial Tıp Merkezi’ne götürüldü ve acil ameliyata alındı.

Stern, olay anında basın mensubu olduğunu belirten yelek giydiğini söyledi.

“Normalde bu sayede vurulma ihtimaliniz azalır çünkü kimsiniz bellidir” diyen Stern, yaralanmasına rağmen çalışmaya devam edeceğini belirtti:

“Bu çok önemli, belgelenmesi gerekiyor.”

Stern daha önce 2020’de George Floyd protestoları sırasında da benzer bir şekilde vurularak ciddi şekilde yaralanmıştı.

POLİSTEN GAZETECİLERE “UZAK DUR” ÇAĞRISI

Tomasi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’nun (ICE) şehir merkezindeki saha ofisinin bulunduğu caddede görev yapıyordu.

Polis burada “yasa dışı toplanma” ilan ederek göstericilere müdahale etmişti.

Yetkililer, “Medya mensupları, aktif operasyonlardan güvenli bir mesafede durmalı” uyarısında bulunmuştu.

ABD'YE TEPKİ

Olaylar Avustralya’da da tepkilere yol açtı. Avustralyalı Yeşiller Partisi Senatörü Sarah Hanson-Young, bir gazetecinin polis kurşunuyla vurulmasını “şok edici ve tamamen kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

Başbakan Anthony Albanese’yi ABD yönetiminden açıklama talep etmeye çağıran Hanson-Young, “ABD Başkanı’na ilk söylemesi gereken şey, gazetecilerimize ateş etmeyi bırakmasıdır” dedi.