Louvre Müzesi’nde çalınan eserlerin değeri belli oldu

Dünya, Louvre Müzesi'ndeki hırsızlığı konuşuyor...

Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de yapılan soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği bölümden 8 tarihi mücevher çalındı. Hırsızların 7 dakikalık bir operasyonla kaçtığı olayda güvenlik eksikleri dikkat çekti. Uzmanlara göre soygun profesyonel değil, hırsızlar çaldıkları mücevherlerin değerinin en fazla yüzde 10’unu kazanabilecek.

MADDİ KAYIP BELLİ OLDU

Louvre Müzesi soygununun malî kaybı 88 milyon Euro olarak açıklandı. Polis soygunu gerçekleştiren çeteyi aramaya devam ediyor. Louvre müzesinin müdürü ise gündüz vakti gerçekleştirilen soygunla ilgili zorlu sorulara yanıt vermek için Senato'nun Kültür Komitesi'nin önüne çıkacak.

Paris savcısı Laure Beccuau, RTL televizyonuna müzenin soygundan zararının 88 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Müzenin başkanı ve direktörü Laurence des Cars'ın, Fransa'nın kraliyet mücevherlerini hedef alan yedi dakikalık soygunun üzerinden üç gün geçtikten sonra, bugün öğleden sonra senatonun kültür komitesinin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Dört kişilik bir hırsız çetesi, pazar sabahı müze açıldıktan kısa bir süre sonra, aşağıdaki sokaktaki bir mobilya asansöründen merdiven kullanarak Louvre Müzesi'nin Apollo galerisine zorla girmiş ve sekiz adet Napolyon mücevherini çalmıştı.

Soygunun hemen ardından kapatılan, pazartesi ve salı günü kapalı kalan müzenin bugün yeniden açılıp açılmayacağı belli değil.

Des Cars'ın, hırsızların birinci kattaki pencereden içeri girme hızı, mücevherlerin sergilendiği vitrinlerin kalitesi ve hırsızları caydırmak için hızlı müdahale ekibinin bulunmaması gibi konularda soruları yanıtlaması bekleniyor.

KÜLTÜR BAKANI, MÜZEYİ SAVUNDU

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, soygunun nasıl gerçekleştirildiğine dair sorgulamalara karşı müzeyi savundu ve güvenlik kameralarının düzgün çalışmadığına dair spekülasyonları reddetti. “Louvre müzesinin güvenlik sistemi başarısız olmadı, bu bir gerçek” diyen Dati, “Louvre müzesinin güvenlik sistemi çalıştı” ifadelerini kullandı.

Ancak Dati, Louvre'un yenilenmesi için ayrılan bütçenin bir kısmının artık yeni CCTV kameraları da dâhil olmak üzere güvenlik sisteminin güncellenmesine ayrılacağını da sözlerine ekledi.

Müze, eski güvenlik sistemiyle ilgili iddialara da yanıt verdi. Bazı haberlerin aksine, çalınan Napolyon mücevherlerini koruyan vitrinlerin 2019 yılında kurulduğunu ve “güvenlik açısından önemli bir gelişme” olduğunu belirtti.

100 KİŞİLİK BİRİM SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Paris savcıları, BRB olarak bilinen özel bir birimi suçun soruşturulmasıyla görevlendirdi. 100 kişilik bu birim, 2016 yılında Paris'teki bir otelde reality TV yıldızı Kim Kardashian'ın silahlı soygunu gibi yüksek profilli hırsızlık olaylarıyla ilgileniyor.

Kültürel Varlık Kaçakçılığıyla Mücadele Merkez Ofisi'nden soruşturmacıların da soruşturmaya dahil olması bekleniyor. Mücevherlerin nasıl, nerede ve tekrar ortaya çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Beccuau, RTL'ye şunları söyledi:

“Bu mücevherleri çalan suçlular, bu mücevherleri parçalamak gibi çok kötü bir fikirle 88 milyon Euro kazanamayacaklar. Belki de bunu düşüneceklerini ve bu mücevherleri sebepsiz yere yok etmeyeceklerini umabiliriz.”

SOYGUNCULAR GERİDE "DNA" BIRAKMIŞ

Soygun görünüşte iyi hazırlanmış olsa da soruşturmayı yürüten dedektifler hırsızları bulmalarına yardımcı olabilecek kanıtlara sahip. DNA izleri bulunan sarı bir yüksek görünürlük yeleğinin yanı sıra, soyguncular bir mücevher parçası da geride bıraktılar. Ayrıca polis motosikletleri, bir plaka ve birinci kat galerisine erişmek için kullanılan sepeti ele geçirebildi.