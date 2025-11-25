Louvre Müzesi soygununda yeni gelişme: 1 kişi daha gözaltına alındı

Fransa'da Louvre Müzesi soygunuyla ilişkili bir kişi daha gözaltına alındı.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, polis, 19 Ekim'de tarihi eser niteliği bulunan mücevherleri çalan 4 kişilik çetenin son üyesini de yakaladı.

Şüphelinin daha önce yakalanan 3 örgüt üyesiyle bağlantılı ve Paris'in Seine-Saint-Deniz banliyösünden olduğu ya da orada ikamet ettiği belirtilirken, zanlı hakkında organize suç ve suç ortaklığı suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

Şüphelinin kimliği ve yaşına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nden çalınan 8 mücevher ise hala aranıyor.

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun düzenlenmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim, 1 zanlı ise 2 Kasım'da tutuklanmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.