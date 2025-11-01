Louvre Müzesi soygununda yeni gelişme: Bir kişi daha tutuklandı

Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de gerçekleşen ve tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi soygununa ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, bu hafta içinde gözaltına alınan 5 şüpheli hâkim karşısına çıkarıldı. Üçü serbest bırakılırken, aralarında 38 yaşındaki bir kadının da bulunduğu iki kişi hakkında soruşturma açıldı. Kadın şüpheli, “organize hırsızlığa katılmak” ve “suç örgütü kurmak” suçlamalarıyla tutuklandı.

Bu hafta içinde aynı dosya kapsamında iki kişinin daha tutuklanmasıyla, Louvre soygunuyla bağlantılı tutuklu sayısı üçe yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Paris’in simge yapılarından olan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi, 19 Ekim sabahı büyük bir soyguna sahne olmuştu. Kraliyet mücevherlerinin yer aldığı Apollo Galerisi’nden “paha biçilemez” değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugenie’e ait taç müze dışında hasarlı şekilde bulunmuştu.

Soygunun sadece 7 dakika sürdüğü belirtilirken, hırsızların çaldığı 8 mücevherin hala kayıp olduğu bildirildi.

Sayıştay’ın ön raporunda, müzede güvenlik sistemlerinin güncellenmesinde ciddi gecikmeler yaşandığı ve bunun güvenlik zafiyeti yarattığı ifade edildi.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, olay sonrası Senato Kültür Komisyonu’na ifade vererek sorumluluğu kabul ettiğini, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından müzede sergilenen bazı değerli mücevherler, Fransa Merkez Bankası’na taşınarak güvence altına alındı.

Çalınan eserlerin toplam değerinin yaklaşık 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.