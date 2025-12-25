Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran gözaltına alınmıştı: Fenerbahçe'den olağanüstü toplantı sonrası açıklama!

25.12.2025 00:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nun Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınması sebebiyle olağanüstü toplantı kararı aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı.

Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

Saran'ın perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Sadettin Saran'ın süreci devam ederken Fenerbahçe'den de olağanüstü toplantı kararı geldi.

Toplantıda Fenerbahçe yönetimine dair bir kararın alınmayacağı, sadece bir süreç değerlendirmesi ve gelişmelere karşı, hangi sonuçta nasıl adım atılacağının görüşüleceği öğrenildi.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun toplantısı sona erdi.

Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, "Başkanımızı destekleme amacıyla geldiniz, teşekkür ederiz. Yönetim kurulu olarak burada toplantımızı yaptık. Hepimizin görevimizin başındayız, transfer dahil. Her şey düzenli yürüyor. Biz yönetim olarak yarın sabah 09.00'da Çağlayan'da olacağız" dedi.

Ertan Torunoğulları ayrıca, "Bütün yönetim kurulu arkadaşları olarak görevimizin başındayız. Daha çok çalışacağız. Başkanımızın talimatıdır, sakin olalım, süreci takip edelim. Avukatlarımız bize gereken bilgileri veriyor, biz de paylaşacağız. Sabah Çağlayan'dan mutlu şekilde döneceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve ifade vermişti.

Savcılıktaki sorgusunun ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Sadettin Saran'dan saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Saran, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif çıktığı açıklanmış, Saran bu testi reddederek özel laboratuvarda yeniden test yaptırmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı akşam saatlerinde Sadettin Saran'ın gözaltına alındığını açıkladı.

