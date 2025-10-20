Louvre soygunu hakkında bilinen her şey

Paris’teki, dünyaca ünlü Louvre Müzesi, Fransa’nın paha biçilmez kraliyet mücevherlerini hedef alan cüretkâr bir soygun sonrası geçici olarak kapatıldı.

Güpegündüz, matkap ve kesici aletlerle müzeye giren hırsızlar, sekiz değerli mücevheri çaldıktan sonra elektrikli scooter’larla olay yerinden kaçtı.

Polis soruşturma başlatırken, ülkenin kültürel mirasına indirilen bu darbe Fransa’da büyük yankı uyandırdı.

SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

BBC'de yer alan habere göre olay, pazar günü yerel saatle 09.30-09.40 arasında, müze yeni açılmışken meydana geldi.

Dört kişilik çete, nehir kıyısındaki bir balkondan Galerie d’Apollon’a (Apollo Galerisi) ulaşmak için araca monte bir merdiven kullandı. Görgü tanıkları, bir aracın üzerine takılı merdivenin birinci kattaki pencereye uzandığını belirtti.

İki hırsız, penceredeki cam panelleri akülü kesiciyle kesti ve içeri girdi. Güvenlik görevlilerini tehdit ederek iki vitrin dolabındaki mücevherleri aldı. Müzenin alarmı devreye girdi, ziyaretçiler tahliye edildi.

Fransa Kültür Bakanlığı’na göre çete, kaçarken araçlarını ateşe vermeye çalıştı ancak bir müze çalışanı buna engel oldu.

Kültür Bakanı Rachida Dati, hırsızların 'soğukkanlı' bir şekilde içeri girdiklerini ve mücevher vitrinlerini kırarak değerli eşyaları aldıklarını söyledi.

Dati, basına demecinde, “Hiç kimse yaralanmadı, hiçbir şiddet uygulanmadı. Profesyonelce yürütülmüş bir soygun,” dedi.

Kaçış planlarının da son derece iyi hazırlandığını belirten Dati, hırsızların iki scooter ile uzaklaştıklarını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, soygunun 'çok, çok hızlı' gerçekleştiğini ve yedi dakikadan kısa sürdüğünü belirtti.

Polis, dört şüpheliyi arıyor ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Müze tahliye edilirken tanıklar 'tam bir panik havası' yaşandığını anlattı. Giriş kapıları daha sonra metal bariyerlerle kapatıldı.

NELER ÇALINDI?

Yetkililere göre 19. yüzyıldan kalma sekiz mücevher çalındı. Hepsi Fransız kraliyet veya imparatorluk ailesine ait parçalardan oluşuyordu:

- İmparatoriçe Eugénie’ye (Napolyon III’ün eşi) ait taç ve broş

- İmparatoriçe Marie-Louise’e ait zümrüt kolye ve küpe

- Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense’e ait safir setinden taç, kolye ve tek küpe

Bu mücevherlerin, binlerce elmas ve değerli taşla süslü olduğu bildirildi.

Kaçış sırasında düşürüldüğü düşünülen iki parça, aralarında İmparatoriçe Eugénie’nin tacı da var, olay yerinin yakınında bulundu. Uzmanlar bu parçaları hasar açısından inceliyor.

Bakan Nuñez, çalınan eşyaların “ölçülemez kültürel değere sahip, paha biçilemez hazineler” olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HIRSIZLIKLAR

Louvre, tarihinde birkaç kez yankı uyandıran hırsızlık olayı yaşadı.

1911’de bir İtalyan müze çalışanı, o dönem çok az tanınan Mona Lisa tablosunu duvardan indirip paltosunun altına saklayarak kaçırmıştı.

Eser iki yıl sonra bulunmuş, hırsız “tablonun İtalya’ya ait olduğunu düşündüğü” için çaldığını söylemişti.

1998’de Camille Corot’nun Le Chemin de Sèvres adlı tablosu çalındı ve bir daha bulunamadı. Bu olay müze güvenliğinde köklü değişikliklere yol açtı.

Son aylarda Fransa genelinde benzer soygunlarda artış gözlendi:

- Geçen ay Limoges’teki Adrien Dubouché Müzesi’nden 9,5 milyon avro değerinde porselenler çalındı.

- Kasım 2024’te, Paris’teki Cognacq-Jay Müzesi’nden yedi tarihi eser çalındı; bunlardan beşi geçtiğimiz günlerde bulundu.

- Aynı ay Burgonya’daki Hieron Müzesi silahlı saldırıya uğradı, milyonlarca sterlin değerindeki modern sanat eserleri çalındı.

Soygun, hem Louvre’un güvenlik sistemlerini hem de Fransa’nın kültürel mirasının korunma biçimini yeniden tartışmaya açtı.

Yetkililer, çalınan mücevherlerin, 'ülkenin tarihsel belleğine ait semboller' olduğunu vurgularken, Paris polisi, uluslararası bir soruşturma başlattı.