Lübnan cephesinde yeni aşama: İsrail birlikleri sınırı geçti

Lübnan devlet medyasına göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Khiam kasabasına girdi. Haberde kasabanın yoğun topçu atışı altında olduğu belirtilirken, İsrail birliklerinin kasaba içine ilerlediği aktarıldı.

AFP’ye konuşan bir Lübnanlı askeri kaynak da İsrail’in, hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgelerinde kara operasyonu başlattığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), birliklerin Lübnan’ın güneyine daha derin şekilde konuşlandırılmasının Hizbullah saldırılarına karşı “güçlendirilmiş ileri savunma pozisyonunun bir parçası” olduğunu açıkladı.

TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu ayrıca güney Lübnan’daki sivillere Litani Nehri’nin kuzeyine tahliye çağrısı yaptı.

IDF Sözcüsü Albay Avichay Adraee, “Hizbullah’ın faaliyetleri İsrail ordusunu güç kullanarak harekete geçmeye zorluyor. Size zarar vermek istemiyoruz. Güvenliğiniz için evlerinizi derhal terk etmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Adraee, bölge halkına Litani Nehri’nin kuzeyine yönelmeleri çağrısında bulunarak güney yönündeki hareketlerin hayatlarını riske atabileceğini söyledi.

YEDEK BİRLİKLER YENİDEN SINIRDA

İsrail ordusu ayrıca 146. Yedek Tümeni’nin Lübnan sınırının batı kesimine yeniden konuşlandırıldığını duyurdu. Söz konusu birlik, 7 Ekim 2023’te başlayan çatışmaların ilk döneminde sınırın batı bölümünde görev yapmış, Mayıs 2025’te bölgeden çekilmişti.

Normal şartlarda Lübnan sınırının büyük bölümü 91. “Celile” Bölgesel Tümeni’nin sorumluluğunda bulunuyor. Ordu, yeni konuşlandırmanın kuzey cephesinde savunma ve hazırlık seviyesini artırmayı amaçladığını bildirdi.

250'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

İsrail ordusuna göre Hizbullah’ın çatışmalara katılmasından bu yana Lübnan’da 250’den fazla hedef vuruldu. Bu hedeflerin 100’den fazlasının son 24 saat içinde saldırıya uğradığı belirtildi.

Vurulan hedefler arasında Hizbullah’a bağlı üst düzey militanlar, roket rampaları, silah depoları ve komuta merkezlerinin bulunduğu ifade edildi.

Ordu ayrıca, gece saatlerinde Nebatiye bölgesinde bir Hizbullah komuta merkezinin hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, güney Lübnan’daki tahliye çağrılarının ardından yaklaşık 300 bin Lübnanlı sivilin köylerini terk ettiğini tahmin ediyor.

IDF, gece boyunca güney Lübnan’daki bir düzineden fazla köy için daha tahliye uyarısı yayımladı.

SURİYE'DEN SINIR KAPISINI KAPATMA KARARI

Suriye Kara ve Deniz Limanları Otoritesi, İsrail’in sınır kapısının hedef alınabileceğine ilişkin uyarısının ardından Lübnan ile olan sınır kapısında yeni bir karar aldı.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle sınır kapısında Lübnan yönüne yapılan çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Sınır kapısının, Lübnan’dan Suriye’ye girişler için açık tutulduğu bildirildi.

Lübnan’daki çatışmalardan kaçan Suriyelilerin ülkeye dönüşünün devam ettiği ifade edildi.