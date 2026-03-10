Lübnan’da göç dalgası büyüyor: 24 saatte 100 bin kişi evini terk etti

UNHCR’nin Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyrut’tan bağlanarak ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Billing, yalnızca son 24 saat içinde 100 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini söyledi.

Billing’in verdiği bilgilere göre, Lübnan hükümetinin oluşturduğu çevrimiçi platforma yerinden edilmiş kişi olarak kayıt yaptıranların sayısı 667 bini geçti.

Bu rakamın yalnızca bir gün içinde 100 bin kişi artması, ülkede yaşanan insani krizin hızla derinleştiğine işaret ediyor.

UNHCR yetkilisi, yerinden edilme hızının 2024’te İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan önceki savaşa kıyasla çok daha hızlı arttığını vurguladı.

Billing, mevcut gelişmelerin Lübnan’da yeni ve daha büyük bir insani krize yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, saldırıların sürmesi halinde ülkedeki yerinden edilme sayısının daha da artabileceğini belirtiyor.