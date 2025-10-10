Lübnan’da nefes kesen 'MOSSAD' operasyonu

Lübnan yargı makamları, son aylarda en az 32 kişiyi İsrail’le iş birliği yaptıkları şüphesiyle gözaltına aldı.

Fransız AFP ajansına konuşan, soruşturmayı hakkında bilgi sahibi bir adli kaynağın iddialarına göre, gözaltına alınan kişilerin, İsrail ile Hizbullah arasındaki son çatışmalar sırasında 'örgütün üsleri, militanların hareketleri ve lider kadrosuna ilişkin hassas bilgileri', İsrail'deki güvenlik örgütlerine ilettikleri iddia ediliyor.

Kimliğinin gizli kalmasını isteyen adli bir kaynak, bazı zanlıların sorgu sırasında İsrail’e bilgi sağladıklarını itiraf ettiklerini öne sürdü.

İddialara göre bu bilgiler arasında, Güney Lübnan’daki cephe hatları ile Beyrut’un güney banliyölerindeki 'Hizbullah mevzilerinin konumları' da bulunuyor.

"İLAHİ SANATÇISI" İDDİASI

Al Arabiya'da yer alan iddialara göre, gözaltına alınanlar arasında en dikkat çekici isimlerden biri de Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen bir ilahi sanatçısı (munşid) oldu.

Habere göre, 'Muhammed Salih' adlı bu kişi, MOSSAD’a bilgi sızdırmak karşılığında 23 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Kardeşinin, geçmişte İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü öne sürülen Salih, Nisan 2024’te Hizbullah komutanı Hasan Bedir ve oğlu Said Bedir’e yönelik Beyrut’un güneyinde gerçekleşen hava saldırısında, İsrail gizli servisine koordinatları iletmekle suçlanıyor.

'Salih'in ilahi sanatçısı olduğunu reddeden' Hizbullah'a yakın bir kaynak İran medyasına demecinde, "Şehit olduğu söylenen kardeş aslında eski eşinin kardeşidir. Salih’in, geçen yıl Beyrut’ta öldürülen Hizbullah komutanı Hasan Bedir ile kişisel ilişkisi bulunduğu ise doğrudur" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet, bağımsız kaynaklardan Salih'in ilahi sanatçısı olduğunu doğrulayamadı.

İLK TEMAS 'FACEBOOK' ÜZERİNDEN

Arap medyasında yer alan iddialara göre, Lübnan vatandaşı olan Salih aynı zamanda, Hizbullah’ın hassas birimleri olan, nakliye ve lojistik operasyonlarından sorumlu 4100 ile bilgi güvenliği ve iletişimden sorumlu 1100 birimlerinde görev yapmış eski bir örgüt militanıydı.

İran kaynaklarına göre Salih, geçmişte Suriye’nin Halep cephesinde Hizbullah saflarında savaşmış, ancak 'gayrimeşru finansal işlemlere karıştığı' gerekçesiyle Ekim 2023’ten önce örgütten ihraç edilmişti.

Raporlara göre Salih, Ekim 2024’te Facebook üzerinden MOSSAD ajanları ile temasa geçti ve devam eden aylarda 'Muhsin', 'Ebu Davud' ve 'Ali' takma adları ile Irak’taki aracılar üzerinden İsrail ajanları ile temaslarını geliştirdi.

300 SORULUK ANKET

Abu Dabi merkezli Eremnews'te yer alan konuya ilişkin kapsamlı rapora göre, İsrailli istihbaratçılar, Salih’ten 'yeniden Hizbullah’a katılarak lojistik destek birimine sızmasını' istedi.

İddialara göre Salih'in görevi, örgütün kullandığı araç ve motosiklet türleri, ekipman tedarik yöntemleri ve lojistik sorumlularının kimlikleri hakkında bilgi toplamaktı.

Salih’in MOSSAD’a bu verileri para karşılığında ilettiği; bunların yanı sıra, bazı üst düzey Hizbullah yöneticilerinin telefon numaralarını ve adreslerini de paylaştığı öne sürüldü.

Ayrıca ajanlar, Salih’ten kişisel psikolojik profil oluşturmak için 300 soruluk bir anket doldurmasını istedi.

Bu formda aile yapısı, korkular, çocukluk dönemi ve ilişkilerine dair sorular da yer aldı.

TAKİP EDİLEN HEDEFLER

Kimliği açıklanmayan bir güvenlik kaynağına göre, sorgulamalarda İsrail’in özellikle, 'Hizbullah üyelerinin kullandığı araç ve motosiklet türleriyle' ilgilendiği tespit edildi.

Bu bilgilerin, ateşkes sonrası insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen suikast operasyonlarında kullanıldığı düşünülüyor.

Aynı kaynak, “Hizbullah’ın dışında bazı ajanlar, örgütün askeri ve güvenlik kadrolarını izlemekle görevlendirildi,” dedi.

Zanlıların ayrıca İsrail’in, silah deposu ya da komuta merkezi olduğuna inandığı binaları ve tesisleri fotoğrafladığı da belirtildi.

ÖRGÜT 'GÜVENLİK ZAFİYETİNİ' KABUL ETTİ

Güney Lübnan merkezli Şii Hizbullah örgütü, İsrail ile bir yılı aşkın süren son çatışmalarda tarihinin en ağır kayıplarını verdi.

İsrail ordusunun, Hizbullah’ın üst düzey komutanları ve askeri altyapısını hedef alan operasyonları sonucunda örgüt ağır darbeler aldı.

Hizbullah yetkilileri, çatışmaların ardından 'örgüt içinde güvenlik zafiyeti ve sızmalar yaşandığını' kabul etti.

İsrail ordusu, 27 Kasım’da varılan ateşkese karşın, Güney Lübnan’da saldırılarını sürdürüyor. Tel Aviv yönetimi, bu operasyonların Hizbullah militanları ve örgüte ait askeri tesisleri hedef aldığını öne sürüyor.

Son haftalarda, İsrail tarafından Hizbullah hedeflerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların çoğu, 'hareket halindeki motosiklet veya araçlara' yönelik oldu.