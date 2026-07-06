Lübnan’dan İsrail’e sert çıkış: İşgal anlaşmayı engelliyor

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, "Lübnan İçin Amerikan Görev Gücü" ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Avn, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, İsrail işgalinin Washington Anlaşması'nın uygulanmasını engellediğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, işgalin sürmesinin devlet otoritesini zayıflattığını, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine tam olarak konuşlanmasını engellediğini, adil ve kalıcı barışın önünde ciddi bir engel oluşturduğunu vurguladı.

Avn, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin ülkenin güneyinde istikrar ile güvenliğin sağlanmasında kilit rol üstlendiğine dikkati çekerek, bölge halkının evlerine güven içinde dönebilmesinin ancak bununla mümkün olacağını ifade etti.

Lübnan'da yeniden iç savaş ihtimalinin gündemde olmadığını vurgulayan Avn, bazı çevrelerin mezhepsel gerilimi tırmandırma çabalarına rağmen ülkenin yeniden iç savaşa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Avn, savaşın ilan edilen hedeflere ulaşamaması nedeniyle müzakerenin geriye kalan tek seçenek olduğunu belirterek, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmemesi ve işgalini sürdürmesinin hem Lübnan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve devlet kurumlarını güçlendirme hedeflerini hem ABD'nin bölgedeki hedeflerini sekteye uğratacağını ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasındaki hukuki süreçlere dair ise Avn, iki taraf arasındaki davaların yalnızca müzakere süresi boyunca askıya alındığını, bunun söz konusu davalardan tamamen vazgeçildiği anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.