Lübnan iddia etti... 'Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye gemisi Lübnan'a geldi'
Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye yönetimine ait bir geminin Lübnan'ın Trablusşam Limanı'na demirlediğini iddia etti
Lübnan'daki "Annahar" gazetesine konuşan Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, ABD'nin yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya ait buğday ve arpaları taşıyan gemi hakkında açıklama yaptı.
Bakan Selam, "Ukrayna'nın çalıntı buğday ve arpasını taşıyıp Trablusşam Limanı'na demirleyen Suriye'ye ait gemiye ilişkin gelişmeleri Tarım Bakanlığı ve Genel Gümrük Dairesi takip ediyor" dedi.
Selam, söz konusu gemiye ABD tarafından yaptırım uygulandığını söyledi.
UKRAYNA'NIN BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TEPKİ
Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği de duruma tepki gösterdi.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya ait olan ve Rusya tarafından çalınan buğday ve arpanın ithal edilmesinin Lübnan-Ukrayna ilişkilerine zarar vereceği" uyarısında bulunuldu.
Yerel medyada çıkan haberlerde, Kırım'daki bir limandan hareket ettiği belirtilen "The Laodicea" isimli gemide 5 bin ton buğday ve 5 bin ton arpa bulunduğu kaydedildi.
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