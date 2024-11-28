Lübnan: İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını birkaç kez ihlal etti

Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:37

Güncelleme: 28.11.2024 - 21:37

Lübnan ordusunun X hesabından, İsrail'in ateşkes ihlallerine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 27 ve 28 Kasım'da İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği kaydedildi.

"HAVA İHLALLERİ VE ÇEŞİTLİ SİLAHLARLA..."

"Düşman İsrail, hava ihlalleri ve çeşitli silahlarla Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı birkaç kez ihlal etti" ifadesine yer verilen açıklamada, Lübnan ordusunun ilgili makamlarla ihlalleri takip ettiği aktarıldı