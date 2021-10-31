Lübnan-Körfez diplomatik krizde

31 Ekim 2021 Pazar, 02:37

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi’nin Yemen’le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları, krize neden oldu.Suudi Arabistan, Kardahi’nin açıklamalarının ardından önceki gün Lübnan’ın Riyad Büyükelçisi Fevzi Kabbara’nın 48 saat içinde ülkesine dönmesini isterken Beyrut’taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el Buhari’yi istişare için geri çağırdı. Lübnan’dan ithalatı durdururken vatandaşlarının Lübnan’a seyahat etmesini de yasakladı.

KATAR’DAN KINAMA

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan açıklamada, “terörist” olarak tanımlanan Hizbullah’ın, Lübnan devleti adına karar verip ülkeyi kendi projelerini hayata geçirmek için bir üs olarak kullandığı, Lübnan’daki tüm limanları kontrol altında tuttuğu, Suudi Arabistan’ın tüm uyarılarına rağmen Riyad’a ihraç edilen ürünlerin arasında uyuşturucu sevkıyatının durmadığı iddiaları aktarıldı. Dün ise Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikler’inden (BAE) benzer adımlar geldi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı “Son dönemde Lübnanlı yetkililerin kabul edilemez ve olumsuz tavır ve açıklamaları nedeniyle Lübnan Büyükelçisi Milad Hanna Nemmur’dan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiğini” açıkladı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, Beyrut büyükelçisinin geri çağrıldığını, Lübnan elçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiğini duyurdu. BAE, diplomatlarını Lübnan’dan çekme kararı aldığını, vatandaşlarına Lübnan’a seyahat yasağı getirdiğini duyurdu. Katar’dan ise “Kardahi’nin açıklamalarının kınandığı, Beyrut yönetimine gerekli adımların atılması çağrısı yapıldığı” çıkışı dikkat çekti. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 2017’de “terör gruplarını desteklediği” gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkileri kesmiş ve bu ülkeye ambargo uygulamaya başlamıştı. Kriz, geçen ocakta Suudi Arabistan’daki KİK zirvesinde çözüme kavuşmuştu.

Enformasyon Bakanı, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, bu konuşmayı bakan olmadan önce yaptığını, kullandığı sözlerin kişisel görüşleri olduğunu ancak şantaja da boyun eğmeyeceğini söyledi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati’den ise gerilimi düşürme amaçlı, “Kardahi’nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen’le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu, Lübnan’ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı” açıklaması geldi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Körfez ülkeleriyle yaşanan diplomatik krizin çözülmesi konusunda ABD’den yardım talebinde bulunulduğunu söyledi. Kardahi, daha önce yaptığı ve 27 Ekim’de yayımlanan bir televizyon programında “Hizbullah gibi Husilerin de silahlı örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine” ilişkin soruya Kardahi, “Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen’de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor” yanıtını vermişti.

