Lübnan: Suriye bayraklı tahıl yüklü geminin limanımıza demirlemesinden dolayı uyarı aldık
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, tahıl taşıyan Suriyeli bayraklı geminin Lübnan'a gelmesinden dolayı bazı Batı ülkelerinden tepkiler aldıklarını belirtti.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Ukrayna'ya ait "çalıntı tahıl" taşıdığı iddia edilen geminin Trablusşam Limanı'na demirlemesi üzerine Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.
Abdallah Buhabib, "Lübnan, bazı Batı ülkelerinden, Suriye bayraklı, buğday ve arpa taşıyan bir geminin Trablusşam Limanı'na demir atmasından dolayı protesto ve uyarılar aldı" ifadelerini kullandı.
Buhabib, gemiye ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Lübnan'ın yükün kaynağının neresi olduğunu henüz saptayamadığını, gemi hakkında kararı daha sonra vereceğini kaydetti.
Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam "Annahar" gazetesine yaptığı açıklamada, geminin Ukrayna'nın çalıntı buğday ve arpasını taşıdığını söylemiş, Gümrük ve Tarım Bakanlıklarının olayı takip ettiğini belirtmişti.
UKRAYNA TEPKİ GÖSTERDİ
Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği de duruma tepki göstermişti.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya ait olan ve Rusya tarafından çalınan buğday ve arpanın ithal edilmesinin Lübnan-Ukrayna ilişkilerine zarar vereceği" uyarısında bulunulmuştu.
Video Haberler
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun