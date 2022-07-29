Lübnan: Suriye bayraklı tahıl yüklü geminin limanımıza demirlemesinden dolayı uyarı aldık

29 Temmuz 2022 Cuma, 17:43

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Ukrayna'ya ait "çalıntı tahıl" taşıdığı iddia edilen geminin Trablusşam Limanı'na demirlemesi üzerine Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Abdallah Buhabib, "Lübnan, bazı Batı ülkelerinden, Suriye bayraklı, buğday ve arpa taşıyan bir geminin Trablusşam Limanı'na demir atmasından dolayı protesto ve uyarılar aldı" ifadelerini kullandı.

Buhabib, gemiye ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Lübnan'ın yükün kaynağının neresi olduğunu henüz saptayamadığını, gemi hakkında kararı daha sonra vereceğini kaydetti.

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam "Annahar" gazetesine yaptığı açıklamada, geminin Ukrayna'nın çalıntı buğday ve arpasını taşıdığını söylemiş, Gümrük ve Tarım Bakanlıklarının olayı takip ettiğini belirtmişti.

UKRAYNA TEPKİ GÖSTERDİ

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği de duruma tepki göstermişti.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya ait olan ve Rusya tarafından çalınan buğday ve arpanın ithal edilmesinin Lübnan-Ukrayna ilişkilerine zarar vereceği" uyarısında bulunulmuştu.