Lübnan-Suriye sınırına Hz. İsa heykeli dikildi

Lübnan’ın Suriye sınırında yer alan El-Kaa köyüne 26 metre yüksekliğinde Hz. İsa heykeli dikildi.

Projenin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı Fadi Elyas Awad, heykelin 17 Mart’ta tamamlandığını açıkladı.

Awad, Rus basını RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, heykelin dikilmesi fikrinin uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, mevcut koşullarda projenin daha simgesel ve anlamlı hale geldiğini söyledi.

Awad’a göre heykel, hem barışın simgesi hem de zor koşullara rağmen Hristiyanların topraklarını terk etmediğinin bir ifadesi olarak tasarlandı.

Heykel, 10 metre yüksekliğindeki kaide ile 16 metre uzunluğundaki İsa figüründen oluşuyor.

El-Kaa, Suriye sınırının hemen yakınında, Bekaa Vadisi'nin kuzeyinde yer almaktadır. Nüfusu ağırlıklı olarak Maronit ve Yunan Katolik topluluklarından oluşan bu köy, bölgedeki en eski Hıristiyanlık merkezlerinden biridir.

Çevrede çok sayıda antik kilise ve manastır bulunmaktadır.

Heykel, Lübnan'ın 2006'daki İsrail-Lübnan savaşı sonrası en şiddetli çatışmaları yaşadığı bir dönemde geliyor.

2 Mart'ta İsrail güçlerinin Hizbullah'a karşı yeni bir cephe açmasından bu yana 850'den fazla kişi hayatını kaybetti ve bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.