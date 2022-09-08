Lübnan'dan İsrail'e uyarı: İşgal ettiğiniz bölgelerden çekilin

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:10

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Slim, İsrail'in işgal altında tuttuğu Şebaa Çiftlikleri, Kfarchuuba tepeleri ve Ghajar kasabasının kuzeyinden çekilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Maurice Slim, BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Misyon Başkanı Aroldo Lazaro Saenz ile yaptığı görüşmede, "Lübnan, haklarını ve egemenliğini savunacak bir konumdaydı ve hâlâ da bu konumda" diyerek, iki ülke arasında Mavi Hat boyunca sınır sorunlarına çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Slim, İsrail ile deniz sınırlarının çizilmesinin hızlandırılmasının gerekliliğini de vurguladı.

Slim, ülkenin güneyinde sakinliği ve istikrarı korumak amacıyla Lübnan ordusu ile UNIFIL arasında sürekli koordinasyon ve işbirliğinin önemini vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi'ne Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren uluslararası güçlerin görev süresini bir sene uzattığı için teşekkür etti.

Lazaro ise Lübnan ordusunun BM Güvenlik Konseyi'nin son kararında öngörüldüğü üzere denizdeki kabiliyetlerini artırmasını ve deniz kuvvetlerine görevlerini en kısa sürede yerine getirebilmeleri için gerekli teçhizatı sağlamasını diledi.