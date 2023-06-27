Lukaşenko açıkladı: Prigojin'in yeri belli oldu!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 18:24

Güncelleme: 27.06.2023 - 18:24

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, arabuluculuğu sayesinde Rusya’da sona eren Rus paralı asker grubu Wagner’in isyanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, Wagner'in lideri Evgeny Prigojin’in uçakla Belarus’a geldiğini ifade ederek, "Evet gerçekten, o bugün Belarus'ta” dedi.

"PUTİN'E ACELE ETMEMESİNİ ÖNERDİM"

Geçtiğimiz cumartesi günü yerel saatle 10.00'da Rusya'nın güneyinde artan kriz hakkında Putin ile telefonda görüştüğünü belirten Lukaşenko, “Anladığım kadarıyla en tehlikeli şey, durumun ne olduğu değil, nasıl gelişebileceği ve sonuçları. Ayrıca, isyanı sona erdirmek için alınan sert bir karar olduğunu da fark ettim. Putin'e acele etmemesini önerdim” dedi.

Prigojin ile iletişime geçilmesini önerdiğini aktaran Lukaşenko, Putin'in daha sonra kendisine Prigojin’in telefon aramalarına cevap vermeyeceğini söylediğini ifade ederek, bu nedenle Prigojin ile iletişim kurmak için telefon numaraları bulmaya çalıştığını aktardı.

Yerel saatle 11.00'de Prigojin’e ulaştığını belirten Lukaşenko, Prigojin ile yaptığı telefon görüşmesinin ilk 30 dakikalık konuşmanın küfürlü bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, “Tabii ki önceden özür diledi ve bu müstehcen sözlerle bana her şeyi anlatmaya başladı" dedi.