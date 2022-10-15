Lukaşenko'dan Ukrayna çağrısı: Savaşı durduralım
Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'daki çatışmayı çatışmayı durdurma çağrısında bulundu.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etme niyetinde olmadığını söyledi.
Rusya'nın, Belarus'tan Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etmesini istemediğini vurgulayan Lukaşenko, "Ukrayna'da kimseyi öldürmedik, öldürmeyeceğiz. Öncelikle kimse bizden bu operasyona katılmamızı istemiyor ve zaten niyetimiz de yok. Biz bunu her zaman söylüyoruz, fakat görünüşe göre bizi dinlemek ve duymak istemiyorlar" dedi.
Ukrayna'da her gün savaş yüzünden insanların hayatını kaybettiğini belirten Lukaşenko, "Savaşı durduralım. Daha sonra kimin haklı kimin haksız olduğunu anlayacağız" çağrısında bulundu.
Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortaya çıkan anlaşmazlıkların dostane ilişkilerini etkilemediğini söyledi.
Lukaşenko, "Başkan Putin ile zaman zaman tartıştığımızı ve tartıştığımızı biliyorsunuz. Ama en yakın arkadaşlar ve güvenilir ortaklar olarak konuşuyoruz. İkimizin arasında üçüncü bir kimse yok. İlişkilerimiz güçlendi. Birbirimize kesinlikle güveniyoruz" diye konuştu.
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