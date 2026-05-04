Lüks yolcu gemisinde salgın şüphesi: 3 kişi öldü, 150 yolcu mahsur

Batı Afrika açıklarında seyreden lüks bir yolcu gemisinde hantavirüs şüphesiyle yaşanan sağlık krizi büyüyor. Yetkililer, üç kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yolcunun ise gemide mahsur kaldığını açıkladı.

Yetkililere göre, biri Alman, ikisi Hollandalı üç kişi hayatını kaybetti. Hastalananlar arasında bulunan bir İngiliz yolcunun daha önce gemiden ayrıldığı ve Güney Afrika’da tedavi altına alındığı bildirildi.

Çoğunluğu İngiliz, ABD’li ve İspanyol yolculardan oluşan yaklaşık 150 kişinin gemide kaldığı belirtilirken, sağlık ekiplerinin hastaları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Cape Verde yetkilileri, kamu sağlığını koruma gerekçesiyle Hollanda bayraklı MV Hondius adlı geminin limana yanaşmasına izin vermedi.

DSÖ: RİSK DÜŞÜK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hantavirüsün genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaştığını ve insanlar arasında kolay yayılmadığını belirterek, geniş kitleler için riskin düşük olduğunu açıkladı.

Uzmanlara göre hantavirüs, kemirgenlerin dışkı ve idrarının havaya karışmasıyla bulaşıyor.

Hastalık genellikle yorgunluk ve ateş gibi grip benzeri belirtilerle başlıyor, bazı vakalarda ise ölümcül solunum yetmezliğine yol açabiliyor.

Yetkililer, virüsün gemide mi yoksa daha önceki duraklarda mı bulaştığını araştırıyor. Uzmanlar, enfeksiyonun kemirgenler yoluyla gemide yayılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.