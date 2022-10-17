Lüksemburg'dan Ukrayna'ya destek: Savunma bütçesinin yüzde 15'ini Ukrayna'ya ayırdı
Lüksemburg'un yıllık savunma bütçesinin yüzde 15'inin askeri destek kapsamında Ukrayna'ya ayırdığı bildirildi.
Ukrayna Yüksek Şurası (Verkhovna Rada) Sözcüsü Ruslan Stefanchuk, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Fernand Etgen ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Ruslan Stefanchuk, Lüksemburg'un Ukrayna'ya askeri destek vereceğini açıkladı.
Stefanchuk, Ekim ayı itibarıyla Lüksemburg'un yıllık savunma bütçesinin yüzde 15'inin Ukrayna'ya tahsis edildiğini bildirdi.
Lüksemburg'a minnettar olduklarını belirten Stefanchuk, "Ekim ayı itibarıyla Lüksemburg'un savunma bütçesinin yüzde 15'i Ukrayna'ya yardım için bize ayrıldı. Bu desteği çok takdir ediyoruz" dedi.
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