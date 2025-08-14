Lunaparkta korku dolu anlar: Eğlence treni yaydan çıktı

Galler’in sahil kasabası Porthcawl’daki Coney Beach Pleasure Park’ta çocuklara yönelik bir lunapark treni raydan çıktı. Kazada 13 çocuk ve 1 yetişkin hafif yaralandı.

Olay, Çarşamba günü saat 18.00’den hemen önce meydana geldi. Acil servisler, lunaparkın “Wacky Worm” adlı çocuk treninin raydan çıktığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trenin bir kısmının ray dışında olduğu ve yetişkinlerin çocukları araçtan indirmeye çalıştığı görüldü.

Coney Beach yönetimi, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın parkın sahip olmadığı üçüncü taraf bir oyun aracında yaşandığını belirtti. Polis talimatıyla alanın boşaltıldığı, bilet ücretlerinin iade edileceği bildirildi.

Güney Galler Polisi, bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığını, parkın ise perşembe günü kapalı kalacağını ve polis ile iş sağlığı ve güvenliği ekiplerinin inceleme yapacağını duyurdu.

1910’lardan bu yana faaliyet gösteren Coney Beach Pleasure Park, geçtiğimiz Temmuz ayında bu sezonun son sezon olacağını ve Ekim ayında tamamen kapanacağını açıklamıştı.