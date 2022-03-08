Lviv'deki Les Kurbas Tiyatrosu sığınma merkezine dönüştürüldü
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Lviv'e akın eden halk, şehrin önemli sanat merkezlerinden Les Kurbas Tiyatrosu'na yerleştirildi. Ukrayna’nın tüm şehirlerinde başlatılan insani yardım seferberliği sanat merkezinde devam ediyor.
Siviller için sığınma merkezi haline getirilen Les Kurbas'ta tiyatro öğrencileri savaşın mağdurlarına gönüllü hizmet veriyor. Yurt dışından ve gönüllülerin çabalarıyla bir araya getirilen yardımlar, evsiz kalan ve göçe zorlanan savaşın mağdurlarıyla paylaşılıyor.
Tiyatro öğrencilerinden Oleksandra Shutova, "Savaştan önce bu odada aktör ve aktrisler son hazırlıklarını yapardı ancak şu anda bu odada çocuklar için yemek hazırlayıp, ihtiyacı olanlara ilaç veriyoruz. Çünkü şu anda burası bir sığınma merkezi ve tiyatromuza çok sayıda kişi sığındı" dedi.
Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Kiev'den kaçtığını ifade eden bir çocuk annesi Natela Kheladze, "Polonya üzerinden İsveç'e gidebileceğimiz güne kadar burada yaşayacağız. Burası çok güzel bir bina ve şu an için oldukça konforlu" şeklinde konuştu.
Sanat merkezinin Lviv’deki en büyük yardım toplama ve dağıtma merkezi olduğunu belirten gönüllü Tetiana Kostorna, tüm ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.
Kostorna, "Özellikle de Kiev ve Harkiv’den gelen yoksul aileler için hazır paketlerimiz bulunmakta. Çünkü bu ailelerin yanında getirebildikleri hiçbir şeyi bulunmuyor. Biz de hemen bu paketleri onlara ulaştırıyoruz" diye konuştu.
Sanat merkezine getirilen yardım malzemeleri, çeşidine göre sınıflandırılarak farklı koridor ve sahnelerde toplanıyor.
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