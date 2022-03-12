Lviv'deki tarihi sığınak yeniden kullanıma açıldı

12 Mart 2022 Cumartesi, 11:20

Lviv'deki Imeni Ivana Franka Parkı'nda yer alan ve uzun yıllardır toprağın altında kalan sığınak, gönüllüler tarafından kazılarak kullanıma açıldı.

Lviv'de doğup büyüdüğünü anlatan 40 yaşındaki Natalia Glova, bombardıman anında yüzlerce kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip olan bu sığınağın tekrar açılacağını hiç düşünmediğini söyledi.

Glova, "Ben çocuğumun yaşındayken, yani Sovyetler Birliği dönemindeyken, bu sığınakları açıp temizliğe ve bir şeylere hazırlanmaya başlamışlardı. 40'lı yaşlarımda bunu ikinci kez görüyorum. Bu hiç hoş değil. Umuyorum ki tüm bu yaşananların sonunda Ukrayna birlik olarak her şeyin üstesinden gelir" ifadelerini kullandı.





Böyle bir sığınağın varlığını yeni öğrendiğini söyleyen Martha Trach ise "İçeride oldukça geniş koridorlar var. Siren sesleri başlarsa veya bir patlama olursa yoldan geçenler hemen saklanabilir" dedi.

Tehlikeli durumlar için bu tip sığınaklara ihtiyaçları olduğunu vurgulayan George Boliuk, çok sayıda kişinin burayı kullanabileceğini anlattı.

2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın saldırıları sırasında 1939'da Lvivli öğrenciler tarafından kazılan sığınak, uzun yıllardır toprağın altındaydı.

Sığınağın ilk olarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş olabileceği de belirtiliyordu.