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Maç öncesi İsrail bayrağıyla tabutlu protesto

Maç öncesi İsrail bayrağıyla tabutlu protesto

30.06.2025 16:30:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Maç öncesi İsrail bayrağıyla tabutlu protesto

Arjantin'de All Boys taraftarları, takımlarının, Buenos Aires’teki Yahudi topluluğu ile yakın bağları olduğu bilinen Atlanta kulübüne karşı oynayacağı maç öncesinde İsrail bayrağına sarılı tabut taşıdı, Filistin bayrakları açtı. Taraftarlar, “İsrail ve Atlanta aynı pislik” yazılı pankartlar taşıdılar.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te oynanan All Boys–Atlanta maçı öncesinde, All Boys taraftarlar Malvinas Argentinas Stadyumu önünde Filistin bayrakları açarken, bazı kişiler koruyucu tulumlar giyerek İsrail bayrağına sarılmış sembolik bir tabutu taşıdı.

Çevrede dağıtılan bildirilerde ise “Özgür Filistin” ve “İsrail ve Atlanta aynı pisliktir” ifadeleri yer aldı.

Atlanta kulübü, Buenos Aires’teki Yahudi topluluğu ile yakın bağı olan bir kulüp olarak biliniyor.

Arjantin Yahudi kuruluşlarını çatısı altında toplayan DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), yaşananları açık bir antisemitik eylem olarak niteledi.

Örgüt, Arjantinli yetkililere seslenerek “derhal hukuki işlem başlatılması” çağrısında bulundu.

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de konuya sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Buenos Aires Belediyesi’nin pazartesi gününe kadar harekete geçmemesi halinde konuyla bizzat ilgileneceğini belirtti.

İlgili Konular: #israil #Arjantin